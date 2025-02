Velvetgossip.it - Nicolò sorprende tutti: rinuncia alla maglia del Serale in Amici

In un colpo di scena che ha lasciato il pubblico e i fan del talent show “di Maria De Filippi” senza parole,, uno dei concorrenti più promettenti di questa edizione, ha deciso diretanto ambitadel. La notizia, emersa il 5 febbraio 2025, ha suscitato un acceso dibattito tra i sostenitori e gli esperti del settore. Questa scelta, considerata audace e controcorrente, è stata motivata da una questione di equità e giustizia all’interno del programma.La decisione di, che si è guadagnato l’ammissibilità algraziedecisione della sua insegnante, Anna Pettinelli, ha deciso di fare un passo indietro in seguito a una proposta avanzata da un’altra docente, Alessandra Celentano. La Celentano ha suggerito che l’ammissione aldi un allievo debba essere approvata non solo dall’insegnante di riferimento, ma dai professori della disciplina.