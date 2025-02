Oasport.it - Nicol Delago terza nella seconda prova dei Mondiali. Miglior tempo di Puchner, indietro Goggia e Brignone

L’austriaca Mirjamha dominato lacronometrata della discesa deidi Saalbach. Distacchi importanti, con molte delle favorite attardate anche oltre il secondo di ritardo. Unaforse un po’ interlocutoria, visto che qualcuna delle big ha probabilmente deciso di non forzare, in particolare Sofiae soprattutto Federica. Domani bisogna ricordare che c’è il superG e si assegnano medaglie importanti, senza dimenticare venerdì unae poi la discesa di sabato. Vanno sicuramente centellinate le forze., come detto, ha chiuso con il, precedendo di 73 centesimi l’americana Breezy Johnson, ancoracomedi ieri.posizione per, staccata di 88 centesimi dalla vetta, ma per la gardenese era importante dare un ulteriore segnale ai tecnici azzurri, con il posto in squadra per sabato che è sempre più vicino.