Nicol Delago | Me la sono giocata al meglio per conquistare un posto in discesa

Motivazioni per essere nel quartetto.era tra quelle che doveva giocarsi unnel quartetto tricolore in vista dellafemminile dei Mondiali 2025 di sci alpino, sulle nevi di Saalbach (Austria). Considerando già qualificate Federica Brignone, Sofia Goggia e Laura Pirovano, la gardenese, Elena Curtoni e Marta Bassino erano in lizza per lo slot nella gara di sabato 8 febbraio.Ebbene, sulla “Ulli Maier”,ha messo a frutto le sue grandi qualità di scivolatrice, che le avevano permesso anche di salire sul podio nelle finali di Coppa del Mondo su questa pista (terza) l’anno scorso. Un training n.2 in cui l’azzurra ha concluso al terzo, distanzia di 0.88 dalla vetta occupata dall’austriaca Mirjam Puchner, e a 0.15 dalla statunitense Breezy Johnson.“E’ una pista che mi piace molto, adatta alle mie caratteristiche e ho voluto giocarmela alsapendo di avere una chance perunnel quartetto azzurro.