Nico Paz Inter, il progetto di Inzaghi col vestito cucito su misura per il talento del Como

di RedazionePaz, ildicolsuper ildel: tutto su di lui per l’estate? Le ultimeGli uomini del calciomercatocontinuano a lavorare suPaz: ilclasse 2004 delè da mesi nel mirino dei nerazzurri. Come spiega Tuttosport, la suggestione di Simoneè quello di arretrare il suo raggio d’azione per trasformarlo da una seconda punta ad una mezzala di qualità alla Luis Alberto.PAZ– «Per quanto riguardaPaz, lo scenario più propizio per l’sarebbe quello di un suo ritorno a Madrid. A curare la pratica in prima persona è Javier Zanetti, forte dell’amicizia con Pablo, papà del talentuoso attaccante del, suo compagno in Nazionale e il ragazzo avrebbe già dato il suo assenso al passaggio all’dove troverebbe il vicepresidente a fargli da chioccia.