Nia Jax | Una versione femminile della BloodlinePerchè no?!

Zonawrestling.net - Nia Jax: “Una versione femminile della Bloodline””Perchè no?!”

Leggi su Zonawrestling.net

La superstar di SmackDownWWE Nia Jax ha recentemente parlato con Joey Karni di The Angle Podcast. Quando le è stato chiesto perché donne come lei, Naomi e Tamina non siano coinvolte nella trama di The Bloodline, Jax ha detto che gli uomini stanno facendo le loro cose, ma non esclude di creare una fazionedi Bloodline prima o poi.“Beh, penso che i ragazzi stiano facendo un ottimo lavoro”, ha detto Nia Jax. “E apprezzo che i fan vogliano includerci. Perché è la storia più importanteWWE e, in realtà, di tutto l’intrattenimento sportivo.Ma stanno facendo le loro cose e noi stiamo facendo le nostre cose. “Stiamo forgiando il nostro percorso. Penso che, forse, formeremo la nostra Bloodline, forse un giorno potrei fare squadra. Amo picchiare Naomi, ma non mi dispiacerebbe fare squadra con lei un giorno.