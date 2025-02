Lapresse.it - Nfl, ecco come vengono fatti i palloni del Super Bowl

Leggi su Lapresse.it

Mancano ancora quattro giorni all’evento più atteso del mondo dello sport americano: ildel 9 febbraio a New Orleans, dove i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs si affronteranno per la seconda volta in tre anni per il Vince Lombardi Trophy. Ma per i lavoratori della fabbrica Wilson Sporting Goods, che dal 1941 produce iufficiali della Nfl, la partita è già iniziata. In, non appena lo scorso 26 gennaio sono finite le finali di Conference e si è capito chi avrebbe giocato il, gli artigiani dello stabilimento di Ada in Ohio si sono messi in azione per produrre idella finale.Ogni squadra riceverà una fornitura di 108, più una dozzina extra per i kicker, tutti timbrati con il logo dele i nomi delle squadre. Alcuni di questiverranno usati per gli allenamenti, mentre i migliori saranno messi da parte dai quarterback.