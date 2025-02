Spazionapoli.it - News SSC Napoli, annuncio da sogno: firma in arrivo

Ultimissime calciomercatoda: tre giocatori stanno perre il loro contratto con il.Si è appena concluso un calciomercato piuttosto ricco di discussioni e polemiche in casa. L’acquisto last minute di Okafor per sostituire Kvaratskhelia è stato accolto non benissimo dall’ambiente ed è dovuto intervenir quest’oggi in conferenza stampa il ds Manna per offrire delle spiegazioni sulle mosse azzurre nell’ultimo mercato.Nella conferenza stampa, il ds ha toccato tanti temi: dagli acquisi effettivamente avvenuti, a quelli saltati, senza trascurare un occhio per i giocatori che erano in rosa dall’inizio della stagione.Manna annuncia: tre firme inProprio in riferimento a tre azzurri è arrivato unmolto importante: sono infatti cosa fatta i rinnovi di Olivera, Meret e Anguissa.