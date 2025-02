Neve in arrivo su Roma, le previsioni dell'esperto da metà febbraio

Leggi su Funweek.it

Siamo nel bel mezzo dell’inverno 2025 e sugli Appennini e Alpi lanon manca. Ledella pagina Facebook Meteo Castelli Romani Luca Esposito della testata locale online Castelli Notizie fanno ben sperare che anche nella Capitale possa arrivare la dama bianca a coprire con il suo manto bianco le strade della città eterna.a Roma 2025, le: quando potrebbe verificarsiSecondo l’esperto Luca Esposito vi sono poche probabilità che laa Roma arrivi anche in questo 2025 ma non sono da escluderle. “Se dicembre 2024 è stato caratterizzato da un vortice polare, che ha fatto abbassare la colonnina di mercurio, – ha affermato – il discorso è diverso per gennaio, dove a farla da padrona è stata l’alta pressione, con aria più umida e pioggia”.Leggi anche: —a Roma, è davvero possibile? Ecco cosa occorre sapereHa poi continuato spiegando che la situazione potrebbe variare nei prossimi giorni soprattutto nella seconda decade di2025 quando inizierà una fase di maggiore instabilità, in particolare nel Lazio e nella Capitale.