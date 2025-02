Ilrestodelcarlino.it - Neve a bassa quota e freddo in Emilia Romagna: le previsioni meteo del weekend

Bologna, 5 febbrai 2025 – Undi, pioggia ein. Dal 7 febbraio si interromperanno gli effetti di stabilità e alta pressione portati in questa prima parte di settimana dall'espansione dell’anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo che ha anche provocato un innalzamento delle temperature. Il break delsulla nostra regione dovrebbe appunto avvenire nella giornata di venerdì con l’arrivo di correnti artiche, precipitazioni e, in collina, intorno ai 500 metri, dopo quella già caduta in Appennino. Aria in: le città inquinate nella classifica Legambientee correnti artiche “Dal 7 febbraio, ilpotrebbe tornare a farsi sentire. La formazione di un ponte anticiclonico tra l'Atlantico e la Russia permetterà l'ingresso di correnti artiche sull'Europa centrale, con un impatto diretto sull'Italia settentrionale.