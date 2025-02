Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu primo leader alla Casa Bianca da Trump. Il tycoon: “Via gli abitanti da Gaza. Stato palestinese? I piani cambiano col tempo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È uno scambio di complimenti e di richieste quello tra Donalde Benjamin. Il premier israeliano è ilmondiale a essere ricevutodal nuovo presidente americano, una scelta fatta per ribadire lo stretto legame tra Washington e Tel Aviv, incrinatosi sul finire del mandato di Joe Biden. E che questo legame è di nuovo saldo lo dimostrano anche le parole dei due. Mentre ildel Likud si dice contento del cambio di coloree specifica che “ha inviato un grande emissario in Israele”, in riferimento a Steve Witkoff, ilsi complimenta con lui per come ha gestito il dossier, nonostante le quasi 50mila vittime in poco più di un anno di guerra: “È un grandedi Israele e ha fatto un ottimo lavoro“, ha detto prima di aggiungere che “vogliamo tutti la pace, anche lui”.