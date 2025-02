Trevisotoday.it - Nervesa, iniziati i lavori per il nuovo asilo nido: «Mezzo milione di euro dal Pnrr»

Sononei giorni scorsi i Iavori per la realizzazione delcomunale didella Battaglia. L'intervento prevedeva la demolizione di un edificio pre-esistente per dare il via ai Iavori di costruzione deledificio che sarà pronto entro febbraio 2026.L'opera.