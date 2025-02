Iodonna.it - Nell'ultimo episodio, per la detective un nuovo omicidio su cui indagare e una decisione importante da prendere

Tornare a Londra o restare, questo è il problema. L’ultima puntata di Ritorno in Paradiso, in onda stasera alle 21.20 su Rai 2, metterà Mackenzie Clarke davanti a una scelta. L’finale della serie australiana si intitola Il fantasma della miniera e lasarà chiamata asulche scombussola la comunità di Dolphin Cove. Riceverà anche una telefonata inaspettata che la obbligherà a rimettere tutto in discussione. Cosa vedere su Netflix a febbraio 2025: i nuovi film e serie tv X Leggi anche › Su Rai 2 debutta “Ritorno in Paradiso”, spin-off di “Delitti in Paradiso” con Anna Samson Ritorno in Paradiso, su Rai 2 l’ultima puntata: tramaLaMackenzie Clarke (Anna Samson) devesulla morte di Vince Ogden (Peter Phelps), proprietario di una miniera di carbone dismessa.