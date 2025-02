Ilrestodelcarlino.it - Nell’Isola dei Platani si ricomincia a ’Viaggiare nel tempo’

Riparte la Rassegna LetterariaNelin collaborazione con la Banca Del Tempo e l’Isola dei. Venerdì alle 20,45 interverrà la scrittrice ravennate Alessandra Maltoni che racconterà, con il suo ultimo libro, la località collinare di Montegelli dalla seconda guerra mondiale ai nostri giorni. Dai racconti delle persone che hanno e vivono tuttora emerge la semplicità del loro modo di affrontare la vita e la voglia di fare conoscere il luogo a chi non lo conosce. Alessandra Maltoni vive a Ravenna, scrive racconti e poesie, ha vinto diversi premi “Non è solo poesia” nel 2006 pubblicando Patchwork poetico per i tipi Nuovi Poeti Milano. Le sue poesie sono state inserite in diverse antologie e con “Tracce di riflessione poetica”. Al Centro Servizi Culturali a Ravenna la Maltoni cura diverse attività nel campo della cultura e didattica.