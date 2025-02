Gqitalia.it - Nella prossima Milano Fashion Week non mancherà il menswear

Nemmeno il tempo di riprenderci dalla moda maschile die Parigi, che lededicate al wosono già dietro l’angolo. Dal 25 febbraio al 3 marzo, infatti, andrà in scena unain una versione quasi inedita. Complice la decisione di molti brand di saltare ladedicata all’uomo, il calendario di quella femminile sarà pieno di show co-ed come mai prima d’ora. Si inizia subito forte con Gucci, seguito da Iceberg, K-Way (che festeggerà i suoi 50 anni) e DSQUARED2, mentre il giorno seguente sarà il turno di Jil Sander, Antonio Marras, Diesel, Marni, Onitsuka Tiger e Fendi, che festeggerà invece cento anni. Si prosegue con MM6 Maison Margiela che farà il bis dopo la sfilata dell’ultimo Pitti Uomo, Etro, Sunnei, Versace, Institution by Galib Gassanoff, Ferrari, Bally, Ferragamo e Avavav.