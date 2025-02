Ilfattoquotidiano.it - Nel 2024 gli italiani hanno consumato meno ma speso di più causa inflazione. “Si riduce anche l’acquisto di cibo”

Per dirla con le associazioni deiri, “glinelsono stati costretti a una dieta forzata”. Tradotto: complice l’acquistato dipur spendendo di più, soprattutto per il. A dirlo sono i dati Istat sul commercio al dettaglio, che mostrano come le vendite nel complesso siano cresciute dello 0,7% rispetto all’anno precedente, mentre i volumi sono in calo dello 0,4%. E in entrambi i casi la dinamica è determinata soprattutto dall’andamento delle vendite dei beni alimentari che sono calate dell’1% in volume a fronte di costi saliti dell’1,5%.In particolare nei primi due trimestriil valore delle vendite è stato stazionario, mentre negli ultimi due si è registrata una crescita, più vivace nel terzo trimestre. Dinamiche simili per i volumi, ma fa eccezione il quarto trimestre, quello che comprende il Natale, quando si è registrato un calo a fronte dell’aumento del valore.