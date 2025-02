Lanazione.it - Nel 2018 si ferì rubando, ora identificato col Dna e denunciato

Pisa, 5 febbraio 2025 - Nelsi era procurato una ferita mentre stava, e proprio quella ferita ha permesso la sua identificazione. Partite le ricerche per mettersi sulle sue tracce, l’uomo è infatti statocol Dna e. Durante il furto perse sangue rompendo finestra di un circolo nel pisano, aveva perso sangue e lasciato tracce sul luogo del crimine, che sono state analizzate dagli esperti. Nel dicembre delaveva rubato alcune centinaia di euro in un circolo di Montopoli Valdarno in provincia di Pisa. Ora i carabinieri lo hannoa piede libero un giovane nordafricano domiciliato nel Livornese. Come dicevamo, lo hanno individuato grazie al Dna. Secondo quanto ricostruito dai militari, infatti lo straniero per introdursi nel circolo aveva mandato in frantumi una finestra ferendosi coi vetri e così lasciando tracce di sangue.