NBA i risultati della notte 5 Febbraio | i Lakers travolgono i Clippers Boston vince il big match con Cleveland

Le 7 partite che l’NBA ci ha proposto sta, hanno garantito lo spettacolo previsto ed hanno offerto deitutt’altro che scontati. A Los Angeles, in maniera del tutto inaspettata, i(29-19) di Lebron e del nuovo acquisto Doncic (ancora ai box per infortunio) dominano i Los Angeles(28-22) con un parziale di 97-122. Lebron James chiude ancora una volta una fantastica prestazione da 26 punti, 8 rimbalzi e 9 assist e regala aila terza vittoria consecutiva.ICeltics (36-15) vincono una partita difficile, 105-112, in trasferta contro iCavaliers (40-10), primi ad Est, nonostante la doppia doppia di Donovan Mitchell (31 punti e 10 rimbalzi), mentre Portland (22 vittorie e 29 sconfitte), in casa, regola 112-89 gli Indiana Pacers (28-21), portando avanti la striscia positiva di cinque vittorie consecutive.