Ilfattoquotidiano.it - N?tya??stra: è indiano il più grande trattato sul teatro mai scritto

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A partire dalla fine dell’Ottocento, la fascinazione per la scena orientale, e le sue molteplici tradizioni, è stata uno dei fattori più potenti fra quelli che hanno spinto drammaturghi, registi e attori occidentali a immaginare unprofondamente diverso rispetto al passato. Un’influenza non inferiore rispetto a quella esercitata dalgreco e dalla Commedia dell’Arte.Questa fascinazione potremmo raccontarla anche ricordando una serie di veri e propri “innamoramenti”, capaci di produrre conseguenze non effimere: quello del poeta e drammaturgo irlandese Yeats per i drammi delN?, giunti fortunosamente nelle sue mani nel 1913 grazie a Ezra Pound, suo segretario all’epoca; quello di Mejerchol’d e Ejzenštejn per il Kabuki, arrivato a Mosca nel 1928 per la prima tournée fuori dal Giappone.