Nataly Quintanilla scomparsa dal 24 gennaio, il fidanzato denuncia solo una settimana dopo

Di Jhoannanon si hanno più notizie dal 24scorso, eppure, tra la data della sua sparizione e ladel compagno alle autorità è passata una.Un allontanamento volontario, questo ha detto l’uomo ai carabinieri della stazione Musocco, a Milano, che ha motivato la scelta dire7 giornispiegando di non essere allarmato.Il telefono della quarantenne salvadoregna risulta non raggiungibile, il bancomat non è mai stato usato, e, secondo alcune fonti, il racconto del compagno potrebbe presentare qualche incongruenza e dettagli che potrebbero far sorgere dei dubbi; al momento sul caso sta indagando la squadra omicidi del nucleo investigativo di via Moscova. Il timore è che alla donna possa essere successo qualcosa di brutto.Il dubbio principale degli inquirenti, come detto, sembra essere latardiva del 48enne convivente della donna, con cui ha una relazione serena, stando alle sue dichiarazioni, da 15 anni.