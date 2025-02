Calcionews24.com - Napoli, Manna: «Siamo stati quasi ricattati da Kvara, a gennaio cifre folli. Difensore? Con Danilo e Comuzzo è andata così»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Giovanni, direttore sportivo del, sulle mosse di calciomercato degli azzurri a. I dettagli Giovanniha parlato in conferenza stampa per parlare del calciomercato delE SOSTITUTO – «Innanzitutto, buongiorno a tutti per essere venuti anche con poco preavviso, ci tenevamo a precisare alcune dinamiche che possono sembrare non .