Sport.quotidiano.net - Napoli, Manna: quasi ricattati da Kvara. “Il mercato? Pesano i nostri parametri economici"

, 5 febbraio 2025 - Come cambia il tempo: dagli elogi estivi per unfaraonico alle critiche invernali per una sessione all'apparenza in sordina che, in attesa del verdetto del campo, passerà alla storia per la cessione di Khvichatskhelia. Nel mezzo c'è unancora capolista in campionato ma reduce dalla frenata contro la Roma che ha un po' spento gli entusiasmi, a loro volta sedati da una campagna acquisti per molti non all'altezza delle aspettative. Il club partenopeo non ci sta e, nella figura del direttore sportivo Giovanni, dice la sua in una conferenza stampa fiume. Daa Comuzzo, passando per Danilo Inevitabile partire proprio dall'addio di, per tempistiche non in stile. "In questi giorni si sono lette dinamiche e interpretazioni non sempre vere.