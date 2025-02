Ilnapolista.it - Napoli, Manna in conferenza stampa alle 11:30 – LIVE

ore 11:30, dal Konami Training Center di Castel Volturno, avrà inizio ladel direttore sportivo del, Giovanni. Tema dellala finestra di calciomercato appena conclusa.Ilha venduto Kvaratskhelia, ha acquistato dei validi sostituti a centrocampo ma non ha sostituto il georgiano con uno di parillo. Al suo posto è arrivato Okafor.Libero elogia il mercato del(in chiave anti-Conte)Il quotidiano Libero analizza il mercato delle big. Fra queste anche ilche cercava un rinforzo in difesa e il sostituto di Kvaratskhelia. Non è arrivato nessuno dei due, almeno di sicuro non il difensore. Al posto del georgiano è arrivato Okafor. Libero si spiega questa scelta per via della presenza di Neres già in rosa. È lui il vero sostituto di Kvara.