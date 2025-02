Terzotemponapoli.com - Napoli, l’ultima parte della conferenza stampa di Manna

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il mercato invernale del: di seguito la quinta e ultimadel direttore sportivoda Castel Volturno.La classifica vi permette di anticipare la programmazione per giugno. Quest’anno ci saranno più risorse con soldi Kvara e Osimhen?“Io ho iniziato a giugno lavorando per step, col miglior tecnico in circolazione, lo dicono i fatti, lui è stato bravo ad aspettarci, la squadra l’abbiamo consegnata all’ultimo giorno di mercato, il presidente ci ha permesso di fare delle cose anche senza l’uscita di Osimhen. Le scelte erano già fatte da 20-30 giorni, serviva la disponibilità economica però De Laurentiisha dato l’ok. In estate potremo lavorare diversamente, l’uscita di Kvara ci aiuta, speriamo di raggiungere l’obiettivo uno, la Champions, e programmare con anticipo, un tecnico che conosce la rosa, lui aveva bisogno anche di conoscere alcuni elementi, un conto è vederli in tv, un altro è allenarli”.