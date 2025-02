Terzotemponapoli.com - Napoli, la quarta parte della conferenza di Manna

Ile il mercato invernale: di seguito lastampa del direttore sportivoda Castel Volturno.Pure Conte ha parlato di Kvara e le dichiarazioni degli agenti sul lavoro datato col Psg.“Kvara lavora col Psg da maggio dell’anno scorso, non l’abbiamo ricevuto a fronte di un’offerta, due offerte, poi un’offerta per due giocatori. Non volevamo perderlo dopo un anno complicato per dare un segno di forza. Poi nei 6 mesi abbiamo trovato il nostro massimo, credetemi ci siamo arrivati, non ci siamo riusciti non per volontà nostra e abbiamo fatto un’operazione che è arrivata il 1 gennaio”.A metà gennaio Okafor era destinato al Lipsia ma non superò le visite, ora come sta?“Sono dinamiche di altri club, non è vero che non superò le visite, sono altre dinamiche.