Terzotemponapoli.com - Napoli, la prima parte della confrenza stampa di Manna

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il mercato invernale del: di seguito le prime parole del direttore sportivo Giovannidalla conferenzaodierna a Castel Volturno. Mica facile venire qui, ma non è un patibolo. Cos’è successo? Perdere il miglior giocatore e non riuscire a fare ciò che volevate.“Innanzitutto, buongiorno a tutti per essere venuti anche con poco preavviso. Ci tenevamo a precisare alcune dinamiche che possono sembrare non corrette o veritiere e che in questi giorni abbiamo letto. Ci vogliamo mettere la faccia e con trasparenza spiegare le dinamiche di quest’ultimo mese. Noi ringraziamo Kvara per ciò che ha fatto a, cos’ha dato alla città. Abbiamo provato a sanare una situazione complicata a luglio, poi a novembre, dicembre, ma siamo stati costretti a cederlo in questa sessione perché ci siamo ritrovati, non dico ricattati, ma quasi”.