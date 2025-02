Rompipallone.it - Napoli, furia Conte: il doppio colpo di Manna per tranquillizzare il tecnico

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 5 Febbraio 2025 10:56 di Giancarlo SpinazzolaIldelnon è soddisfatto del mercato di riparazione. In vista dell’estate il dsprepara unper acntarloQuella delè stata una sessione di calciomercato con alti e bassi, cominciata con la maxi cessione di Kvaratskhelia al PSG e terminata con l’arrivo di Okafor, una scelta di ripiego dopo diverse delusioni incassate dai partenopei.Dopo aver trattato i big Garnacho e Adeyemi, calciatori che incontravano l’alto gradimento delAntonio, gli azzurri avevano optato per una soluzione tampone per questi ultimi sei mesi di campionato, selezionando il profilo di Saint Maximin come il perfetto per lanciare la volata scudetto.Un prestito semestrale che sembrava ormai già concluso a pochi giorni dal gong della sessione invernale, e che si è invece rivelato essere l’ennesima pista sfumata di questo pazzo calciomercato, conclusosi poi con l’arrivo last minute di Noah Okafor.