Napoli forte scossa di terremoto magnitudo 3 1 nella zona dei Campi Flegrei

Undi3.1, con epicentro a una profondità di 2.7 chilometri, è stato percepito nell’area dei, a.Ilè stato rilevato alle 8:52, dopo unadi2.6 verificatasi alle 8:32. I due eventi principali fanno parte di uno sciame sismico iniziato alle 8:11 con un primo movimento tellurico di1.1, seguito finora da molte altre scosse. Laè stata percepita non solo nei comuni vicini all’epicentro, ma anche in diversi quartieri di, soprattutto ai piani più alti degli edifici.Il protocollo di sicurezza previsto per i terremotideiè stato messo in atto, a seguito delle scosse registrate questa mattina nell’ambito di uno sciame sismico, con due eventi principali di3.1 e 2.