Napoli ecco perché è stato acquistato Okafor | meglio di Neres nessuno come lui

, svelato il vero motivo dell’acquisto di: è il migliore della Serie Aacquidilui (Ansa Foto) – SerieAnewsIl coniglio dal cilindro, alla fine, si è rivelato essere Noah. Beh, per molti non lo è affatto, anchel’acquisto dello svizzero è arrivato a poche ore dalla fine del mercato, con tutte le altre alternative sfumate una dietro l’altra, sciolteneve al sole. In primis Alejandro Garnacho, trattato per diverse settimane, con un tira e molla infinito con il Manchester United: dai 40 ai 50 milioni di euro offerti, circa 4 da destinare al calciatore con i Red Devils che non sono mai scesi sotto quota 60 milioni.E così, mollato definitivamente Garnacho, il ds Manna ha provato ad inserirsi nella trattativa per Adeyemi: per il tedesco 45 milioni di euro messi sul piatto e Borussia Dortmund convinto.