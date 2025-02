Puntomagazine.it - Napoli: due volte in fuga dai Carabinieri, la seconda finisce in manette

. In casa pistole, munizioni, droga e soldi. Arrestato 31enne 5 pistole, 128 munizioni, oltre 1 chilo di marijuana, poi hashish e cocaina– È il bilancio di un sequestro compiuto in via Catone, costato lea Sami Rabayesh, 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carbinieri di.La storia non inizia nel cuore del rione Traiano ma a Fuorigrotta, in via Leopardi. È notte e sono appena passate le 2.Una pattuglia della Pattuglia Mobile di Zona di Bagnoli nota un uomo in sella ad una moto con targa estera. Il centauro reagisce aifuggendo e di lui se ne perdono le tracce.Partono le ricerche, anche la centrale operativa dirama a tutte le auto sul territorio indicazioni su targa e modello del veicolo in