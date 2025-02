Anteprima24.it - Napoli, detenuti lavoranti di Secondigliano scoperti al telefono

Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, nel Repartodel carcere di, a, dueche avrebbero dovuto essere impiegati in attività lavorativa art. 21 dell’Ordinamento penitenziario, sono stati scovati tranquillamente aldal poliziotto penitenziario di servizio. Lo denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce dei dirigenti Raffaele Munno e Donato Vaia. I sindacalisti rimarcano le molte denunce a vuoto fatte dal SAPPE sul possesso e l’uso di telefonini in carcere: “Nelle scorse settimane, la Polizia Penitenziaria ha condotto una operazione che ha riguardato il Reparto Detentivo ad Alta Sicurezza S2 “Ionio” ed ha portato alla scoperta di n.18 telefoni cellulari (sequestrati e messi a disposizione della A.G. con relativa denuncia contro ignoti) abilmente occultati in un nascondigli in ambienti comuni ed estremamente ben mimetizzati, a dimostrazione dell’abilità con cui alcunicercano di eludere i controlli, perfettamente funzionanti per eventuali comunicazioni non autorizzate con l’esterno”.