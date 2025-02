Calcionews24.com - Nakata ricorda i suoi anni in Serie A: «L’esordio contro Zidane e Del Piero fu indimenticabile; grazie al calcio ho ottenuto questo»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Hidetoshi, uno dei primi calciatori giapponesi nella storia dellaA, suiin Italia Hidetoshi, ex calciatore di Perugia, Roma, Parma, Bologna e Fiorentina, ha raccontato a RivistaUndici iinA. Di seguito le sue parole ARRIVO IN ITALIA – «Sono arrivato in Italia a .