Mutilazioni genitali, "dialogo non stigma, così aiutiamo donne a superarle", la storia di Edna

Leggi su .com

(Adnkronos) – Quello dellefemminili (Mgf) "è un tema complesso. E' più di un taglio". Entrano in gioco "fattori culturali" molto radicati, "di appartenenza alla comunità, di condivisione del dolore tra. Alcune persone immerse e cresciute in questa cultura ti dicono: 'L'abbiamo sempre fatto, qual è il problema, perché non lo dovrei .L'articolo, “non”, ladiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.