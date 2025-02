Ilfattoquotidiano.it - Murazzi, il padre di Mauro Glorioso: “Tragedia poteva essere evitata, causa civile al Comune di Torino”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La. Isono sempre stati zona a rischio. La cosa gravissima è che nulla è stato fatto né prima e nemmeno dopo l’evento di”. A parlare, in un’intervista alla Stampa, è Giuseppedel ragazzo colpito da una bici lanciata daiper cui ieri è stata emessa una sentenza di condanna a 16 anni all’imputato maggiorenne. Un’altra ragazza maggiorenne aveva scelto il rito ordinario e il suo processo si è concluso a gennaio con una condanna a 16 anni: era rimasta a guardare quanto stava accadendo, senza fare nulla. Per i tre minorenni che facevano parte del gruppo sono state confermate, lo scorso marzo, le sentenze di primo grado, in abbreviato, con pene comprese tra i 9 anni e 9 mesi e 6 anni e 8 mesi.“Ora che i processi sono conclusi, dopo le condanne inflitte a questi ragazzi che non si sono pentiti e riguardo ai quali stenderei un velo pietoso, ci aspettiamo una giustizia– sottolinea -.