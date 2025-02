Ilrestodelcarlino.it - Multe a sei esercizi, chiuse due attività senza direttore tecnico

Polizia locale all’opera per controllare ledi servizi alla persona, come estetisti, acconciatori e tatuatori. Sei glicommerciali sanzionati, due dei quali sono stati chiusi. In tre, fra il centro storico, Borgo Panigale e la Bolognina, gli agenti hanno accertato l’asdel, figura che garantisce la clientela sulle competenze e sul rispetto delle norme. Ogni negozio ha ricevuto un verbale da circa 160 euro. Stessa sanzione per un tatuatore che esercitava in centro storico, privo della necessaria autorizzazione. Più pesanti i provvedimenti disposti per altre due, una in zona Irnerio e l’altra in zona Massarenti, entrambeper la mancanza del. Nel negozio in zona Massarenti è stata accertata un’aggravante: ilera presente ma ha esibito un attestato falso, motivo per cui il titolare e lo stesso sedicentesono stati denunciati per il reato di produzione e uso di atto falso, in concorso.