Tarantinitime.it - Mottola. Lavoratore “scomodo” trasferito ai servizi cimiteriali

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoDa oltre vent’anni Mimmo Matarrese è la memoria, l’esperienza e l’affidabilità dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di. Ha fatto corsi. Ha maturato competenze per un lavoro a stretto contatto con la cittadinanza e il Ministero dell’Interno.Mimmo Matarrese però è anche RSU della CGIL e specie negli ultimi anni ha svolto pure il ruolo di grillo parlante, che come nella celebre favola di Collodi, ammonisce e rappresenta la voce della coscienza che tende a riportare Pinocchio verso le scelte giuste.E’ sua la battaglia contro le ipotesi di esternalizzazione e affidamento ai privati dicome quelli, o delicatissimi come la riscossione tributi.Una spina nel fianco per questa amministrazione – dice il segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Taranto, Mimmo Sardelli – che già nel gennaio del 2018, all’atto dell’insediamento della nuova giunta, tentò un demansionamento dei”.