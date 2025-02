Sbircialanotizia.it - MotoGp, via ai test di Sepang: Marquez debutta al fianco di Bagnaia

Leggi su Sbircialanotizia.it

Lo spagnolo, nuovo pilota Ducati, sarà uno degli avversari di Pecco per nel Mondiale 2025 Lascalda i motori. Oggi, mercoledì 5 febbraio, inizia a, in Malesia, la tre giorni diche si concluderà venerdì 7 febbraio. Fondamentale per la Ducati e gli altri team della griglia raccogliere dati e sensazioni dei . L'articolo, via aidialdiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.