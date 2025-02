Sport.quotidiano.net - MotoGp, tegola Martin: caduta a Sepang e operazione. Tempi di recupero incerti

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 5 febbraio 2025 – Pessimo inizio di avventura in Aprilia per Jorge. Dopo appena 14 giri dei test ufficiali diil pilota spagnolo è caduto violentemente in curva 2 riportando diverse fratture alla mano e al piede. Un brutto high side ha scaraventato a terra il campione del mondo che ora dovrà rientrare in Europa e sottoporsi a doppiachirurgica, col rischio che possa saltare il primo gp della stagione. Aprilia perde dunque il proprio gioiello e per ora sonodiche probabilmente verranno stimati solo dopo l’a cui si sottoporràdomani. Nella sfortuna della brutta, l’urto della testa sull’asfalto non ha creato altri problemi e la TAC ha dato esito negativo. Rivola: “Niente test in Thailandia, è il momento peggiore” Giornata oltremodo storta per il numero uno e Aprilia.