MotoGP Sepang non perdona | fratture per Martin e Di Giannantonio test finiti per loro

Leggi su Sportface.it

Il 2025 di Jorge, campione del mondo diin carica, inizia in salita. Lo spagnolo è rimasto vittima di un brutto incidente nel corso della prima giornata diufficiali, in corso a. Il neo acquisto dell’Aprilia è stato trasportato in ospedale a causa di dolori alla mano destra e al piede sinistro e gli esami non hanno rivelato nulla di buono.ha infatti subito la frattura della quinta e della terzaa metacarpale della mano destra, mentre ha riportato la frattura del terzo, quarto e quinto metatarso del piede. Per il campione iberico, ifiniscono qui e rientrerà a breve in Spagna per sottoporsi all’intervento chirurgico necessario.INFORTUNI ANCHE PER DIE FERNANDEZInizio difficile anche per Fabio Diappena rientrato dopo lo stop di novembre.