Oasport.it - MotoGP, Quartararo svetta nel day-1 di test a Sepang. Marc Marquez in scia, Bagnaia non forza e Martin all’ospedale

Calato il sipario sulla prima giornata didi, in Malesia. I piloti della classe regina hanno iniziato il loro lavoro di sviluppo con le nuove moto, dovendo fare i conti con alcune difficoltà legate alle gomme, visto che specialmente con la media posteriore qualche criticità c’è stata. Tante le cadute, a questo proposito, e a rimetterci maggiormente sono stati in Aprilia.Il campione del mondo in carica, Jorge, è caduto due volte a stretto giro nella sessione e il secondo crash in curva-2 è costato all’iberico il ricovero in ospedale per accertamenti: Jorge dolorante al piede sinistro e alla mano destra. Incidente bruttissimo, moto devastata e frattura del quinto metacarpo della mano per l’altro spagnolo Raul Fernandez (Team Trackhouse). Conclusione:finiti per lui.