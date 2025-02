Ilfattoquotidiano.it - MotoGp: Martin, Fernandez e Di Giannantonio costretti al forfait dopo le cadute nei test di Sepang

, Di: primo giorno didellae prima batteria di illustri infortunati. A iniziare dal campione del mondo in carica: Jorge. Secondo quanto comunicato da, il neo pilota Aprilia ha riportato una “frattura composta alla mano destra e fratture al piede sinistro. È stato sottoposto a TAC e RMN, entrambe negative per lesioni”. Il pilota spagnolo “resterà in ospedale per la notte e domani tornerà in Europa per sottoporsi a un intervento chirurgico alla mano destra e al piede sinistro”.La sua caduta è avvenuta ina curva 2 del circuito di, quando il pilota è stato sbalzato dalla sua RS-GP 25 in un cambio di direzione. Il campione del mondo in carica ha preso anche un duro colpo ina nell’impatto con la pista: i paramedici lo hanno prima portato al centro medico della struttura, dove è stato sottoposto ai controlli del caso.