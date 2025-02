Sportnews.eu - MotoGP, brutto infortunio per Jorge Martin: la rivelazione del pilota dopo l’incidente

Leggi su Sportnews.eu

perdurante i test: ladelil drammatico incidente.Ormai ci siamo: tra qualche settimana inizierà il nuovo mondiale 2025. I fan sperano di vedere una lotta intrigante come quella dello scorso anno trae Pecco Bagnaia: lo spagnolo ha trionfato ma l’italiano ha disputato un’annata incredibile, dominando diverse gare del calendario. Altra grande curiosità? Marc Marquez,anni dolorosi, ha ritrovato lo smalto di un tempo sulla Ducati: il team italiano ha deciso di metterlo su una moto ufficiale proprio al fianco di Francesco.in Aprilia – Sportnews.euPer la prima volta nella storia, a dare il via al campionato disarà il Chang Intrernational Circuit. Il Gran Premio della Thailandia è in programma nel weekend del 2 marzo.