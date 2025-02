Ilrestodelcarlino.it - Mostra al Mambo di Bologna: l’ironia è arte

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 5 febbraio 2025 – Intrigante e inafferrabile. “Figura di pensiero” (Umberto Eco), discorso che dice il contrario di quel che le parole significano” (Manara Valgimigli),è uno strumento prezioso e allo stesso tempo delicato grazie al quale l’artista interroga il presente. Proprio per questo nessuna ironia autentica è mai ‘facile’, come indica – ironicamente – il titolo dellaospitata al, il Museo d’moderna di, in via Don Minzoni: ‘Facile ironia.nell’italiana tra XX e XXI secolo’, a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni (aperta fino al 7 settembre). Mostre in Emilia-Romagna: quali visitare a febbraio Una rassegna che raccoglie oltre 100 opere di 79 artisti italiani (con un ’anticipo’, direbbe Marcel Duchamp, dedicato a Giorgio De Chirico e Antonio Donghi, “antefatti incredibili”, sottolinea Balbi), ordinate per aree di intervento di questa figura destinata a suscitare dubbi, più che a imporre certezze.