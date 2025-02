Mosca | aperti a negoziati con Zelensky

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.49 I contatti tra Russia e Stati Uniti sull'Ucraina sono in corso "tra singoli dipartimenti e si sono intensificati di recente". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Persono "parole vuote" quelle con cui il presidente ucrainosi è detto pronto a colloqui di pace con il presidente russo Putin. Peskov ribadisce che"ha grossi problemi di legittimità,ma malgrado questo la Russia rimane aperta ai". Putin consideraun nemico? "Non c'è spazio per le emozioni".