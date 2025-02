Lanazione.it - Morto sul lavoro al porto di Genova, la vittima è un operaio di Massa

Leggi su Lanazione.it

Marina di(Marra Carrara), 5 febbraio 2025 – Un’altra tragedia sul. Lorenzo Bertanelli, 36 anni, originario di Marina di, èstamani, 5 febbraio, neldimentre lavorava alla riparazione di una imbarcazione in Ente Bacini. Con lui c’era un altroche si è salvato ma è stato portato all’ospedale San Martino in stato di choc. La zona dell'ente Bacini didove une'schiacciato durante le riparazione di una nave., 05 febbraio 2025. ANSA/LUCA ZENNARO Secondo le prime informazioni si sarebbe staccata un’elica rotante che lo avrebbe schiacciato. Ilera stato affidato dalla società Amico & Co a due ditte specializzate nella manutenzione di questo tipo di impianti: la Voith Turbo s.r.l. che svolge anche l’assistenza ufficiale del costruttore (Voith) e la ditta toscana Mecline s.