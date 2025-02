Ilrestodelcarlino.it - Morto Lorenzo Rovagnati, dov’è il castello di Castelguelfo luogo della tragedia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Parma, 5 febbraio 2025 –tra Parma e Fidenza, nei pressi dell'uscita dell'A15. Lì dove sorge l’anticomedievale di, nella serata di oggi, è precipitato un elicottero a bordo del quale c’erano tre persone, tutte morte. Due piloti e l’erede e amministratore delegatofamiglia, 41 anni. Ildiè proprio di proprietàfamiglia degli industriali dei salumi e lo schianto è avvenuto in un'areatenuta, che si trova in una zona di pianura, vicino alla via Emilia. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’elicottero stava decollando, ma dopo un tentativo di prendere quota ha cercato di ritornare. È precipitato a terra, molto probabilmente, a causa dell’oscurità enebbia fitta. È stata aperta un’inchiesta.