Lapresse.it - Morto a Lisbona il principe Karim Aga Khan, aveva 88 anni

all’età di 88Aga. Lo ha annunciato la sua Fondazione. Diventato il leader spirituale di milioni di musulmani ismailiti in tutto il mondo all’età di 20, mentre era uno studente ad Harvard, ha fondato un impero economico con la costruzione di case, ospedali e scuole nei paesi in via di sviluppo. 49º imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti, Aga, che nel 1957 ricevette il titolo di Sua Altezza dalla regina Elisabetta, si è spento in Portogallo, circondato dalla sua famiglia. La Fondazione ha dichiarato che un annuncio sul suo successore sarà fatto in seguito. Considerato dai suoi seguaci un discendente diretto del Profeta Maometto,Agaera ancora studente quando suo nonno scelse di passare oltre suo padre, noto per il suo stile di vita mondano, e lo designò come successore alla guida della diaspora sciita ismailita, affermando che i fedeli dovevano essere guidati da un giovane “cresciuto nel mezzo della nuova era”.