Morte di Aurora l’autopsia esclude il suicidio della 13enne | Lesioni incompatibili più probabile sia stata spinta

Lenon sarebbero compatibili con il gesto volontario. È piùcheTila siagiù dal balcone del palazzo dove viveva con la madre. È questo l’esitoautopsia sul corpo13 enne trovata senza vita a Piacenza il 25 ottobre scorso. Per ladiè finito in carcere l’ex fidanzato di 15 anni con l’accusa di omicidio volontario. A corroborare la tesi investigativa, oltre ai risultati delle analisi appena effettuate, anche il racconto di un testimone che aveva dichiarato di averlo visto mentre la colpiva con dei pugni sulle mani quando lei era aggrappata alla ringhiera, prima di cadere nel vuoto per 7 metri. Il medico legale Giovanni Cecchetto ha riscontrato sul corpovittima molte fratture, tutte attribuibili alla caduta.