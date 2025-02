Ilgiorno.it - Monza, bar dei giardinetti incendiato coi petardi: individuati e denunciati 4 ragazzini

– Erano stati dei. Con dei. Come indicato immediatamente dalle voci raccolte nel quartiere. La polizia di Stato diha individuato e denunciato i presunti autori dell’incendio doloso al dehors del bar Al Chiosco, situato ain via Sant’Andrea, commesso lo scorso 4 gennaio. Indagini in corso aper stabilire le cause che hanno innescato l’incendio al chiosco dei giardini tra via Lissoni. I fatti erano avvenuti nel primo pomeriggio, quando alcuni cittadini nel transitare lungo la strada adiacente all’esercizio commerciale, avevano notato che dal chiosco situato all’interno dei giardini pubblici si stava sprigionando del fumo. Nel giro di pochissimi minuti, erano divampate fiamme di altezza sempre maggiore. I vigili del fuoco, tempestivamente allertati, erano riusciti a domare l’incendio, evitando ulteriori pericoli.