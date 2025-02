Lanazione.it - Montevarchi. Passi in avanti per il recupero dell'ex cinema Impero

Arezzo, 05 febbraio 2025 – Il restauro'ex Teatroentra in una fase cruciale. La Giunta comunale ha approvato in via tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), primo tassello per il risanamento funzionaleo storico edificio razionalista, costruito nel 1937 e chiuso dal 1989. L'obiettivo, risorse permettendo, è trasformarlo in un moderno polo culturale per teatro, danza, musica e, con ricadute positive anche sul turismo e l'economia locale. L'immobile di via Pascoli è stato al centro di vicende amministrative per oltre un decennio. Già nel 2008 un accordo tra il Comune ei proprietari prevedeva il suo inserimento nel Piuss (Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile) con un finanziamento da 4,5 milioni di euro, ma il progetto naufragò per mancanza di fondi.