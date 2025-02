Ilgiorno.it - Montano Lucino, si finge disabile per chiedere soldi: denunciata

, 5 febbraio 2025 –ndosi, chiedeva donazioni per i bambini poveri. La donna, una ventenne romena, è stata controllata da una pattuglia della Squadra Volante, chiamata ieri pomeriggio verso le 16 in un centro commerciale di. Arrivati in posto, i poliziotti hanno raggiunto il richiedente, un agente della Polizia Penitenziaria fuori servizio che si era imbattuto nelle richieste della donna ma che, insospettito dai modi di fare poco credibili, si era qualificato e l’aveva smascherata. Addosso aveva un foglio con un fantasioso certificato regionale per disabili non udenti, e una lista di firme e donazioni pari a 140 euro. Tutto falso. Portata in Questura sono emersi a suo carico precedenti di polizia per varie truffe e furti e qualche alias, ed è stataper accattonaggio molesto.